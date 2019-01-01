القدس: الاحتلال يعتقل 19 مواطنا من "العيسوية"

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 19 مواطنا "على الأقل" في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، معظمهم من عائلة الشهيد محمد سمير عبيد، وبينهم سيدة.

وعُرف من بين المعتقلين: علي سفيان عبيد، ومحمد مروان عبيد، وعزيز غسان عليان، وعزيز عمار عليان، وعمر مروان عبيد، ومحمد فارس عليان، ومحمد سميح عليان، ويوسف فريد عبيد، ومحمود عبدالله داري، ووسيم اياد داري، وأحمد هيثم محمود، ووسيم نايف عبيد وزوجته، وطارق مروان عبيد.

وكانت البلدة شهدت الليلة الماضية مواجهات عنيفة وغير مسبوقة عمّت كافة أحياء البلدة أصيب خلالها أكثر من خمسين مواطنا بينها اصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، في حين تواصل قوات الاحتلال حصارها العسكري المشدد للبلدة.