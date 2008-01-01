صور : مجرمة الحرب الصهيونية تتجول في المنامة بحرية وتلتقي آل خليفة

وكالات

كشفت وزيرة خارجية الاحتلال السابقة تسيبي ليفني عن لقاء جمعها بوزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، قبل انعقاد مؤتمر المنامة الاقتصادي خلال اليومين الماضيين.

ونشرت ليفني صورة لها برفقة آل خليفة، عبر حسابها في موقع "تويتر"، وكتبت فوقها: "في لقاء مسائي مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة، شاركت في تقديره لحديثه المباشر إلى الجمهور الإسرائيلي وأهمية مواقفه المتوازنة".

ليفني التي شغلت وزير خارجية الاحتلال ومتهمة بارتكاب جرائم حرب ضد قطاع غزة خلال عدوان عام في 2008، نشرت صوراً لها وهي تتجول في شوارع العاصمة البحرينية، وتتحدث مع سكانها.

وبينت ليفني أنها دعيت لمؤتمر آخر، غير ورشة المنامة التي تعد أولى خطوات تنفيذ صفقة القرن، المرفوضة فلسطينياً وعربياً وأوروبياً.