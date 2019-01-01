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ترامب يبدي استعدادا لبلورة افتاق تجاري تاريخي مع الصين

السبت 29 يونيو 2019 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يبدي استعدادا لبلورة افتاق تجاري تاريخي مع الصين


وكالات

أعرب الرئيس الأميركي، السبت، عن استعداده لمحادثات تتمخض في النهاية عن اتفاق تجاري "تاريخي" مع الصين، وذلك في مستهل لقاء القمة الذي جمعه مع نظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين.

وصرح ترامب "سيكون الأمر تاريخيا إذا استطعنا التوصل إلى صفقة تجارية عادلة"، مضيفا "نحن منفتحون تماما على ذلك".

وتابع الرئيس الأميركي "اظن ان هذا سيكون لقاء منتجا للغاية"، مشددا على علاقاته الجيدة جدا مع الرئيس الصيني الذي بات "صديقا" على حد تعبيره. 

وقبيل ذلك، كان الرئيس الصيني قد شدد على أن "الحوار" مع الولايات المتحدة سيكون أفضل من "المواجهة".

وقد جلس الرئيسان الأميركي والصيني الى الطاولة وجها لوجه وكانا محاطين بمقربين منهما بينهم من الجانب الأميركي وزير الخارجية مايك بومبيو وممثل التجارة الخارجية روبرت لايتهايزر بالإضافة الى ايفانكا ترامب ابنة الرئيس ومستشارته.

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