  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يصيب 50 مواطنا ويعيق عمل طواقم الإسعاف في العيسوية

السبت 29 يونيو 2019 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصيب 50 مواطنا ويعيق عمل طواقم الإسعاف في العيسوية


القدس المحتلة / سما /

 أصيب 50 مواطنا مساء الجمعة، خلال مواجهات شهدتها بلدة العيسوية بالقدس، فيما أعاقت قوات الاحتلال عمل طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر.

وقال الهلال الأحمر: "إن طواقمنا تعاملت مع 50 إصابة خلال المواجهات المندلعة في العيسوية".

ووفق بيان للهلال الأحمر، فقد صنفت الإصابات كالآتي: 7 إصابات بالغاز نقلت إصابة منها للمستشفى، 6 إصابات كسور وسقوط، و37 إصابة بالرصاص المطاطي".

ونوه الهلال الأحمر إلى أن مجموع الإصابات الخميس و الجمعة، بلغت حتى الساعة 23:20 دقيقة، 80 إصابة. بينما أوضح الهلال أن هناك إعاقة كبيرة لحركة سيارات الإسعاف المتجهة إلى مكان الحدث بسبب حواجز تقيمها شرطة الاحتلال.

وأوضح الهلال أن "شرطة الاحتلال تعيق عمل طواقم الإسعاف العاملة في قرية العيسوية بالقدس، خلال مواجهات عنيفة شهدتها القرية منذ الخميس، حيث توقف شرطة الاحتلال عددا من سيارت إسعاف الهلال، وفي بعض الأحيان لا تسمح بدخولها".

وتشهد بلدة العيسوية منذ الخميس، مواجهات عنيفة، حيث استهدفت قوات الاحتلال وقفة احتجاجية نفذها أهالي العيسوية، ضد الاقتحامات اليومية لقوات الاحتلال والتنكيل بالمواطنين، ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر محمد سمير عبيد (20 عاماً)، ومن ثم قامت قوات الاحتلال باختطاف جثمانه خلال محاولة علاجه.

الأكثر قراءة اليوم

دوفيلبان يهاجم ترامب: محاولة شراء استقلال الفلسطينيين وكرامتهم بالمليارات نذالة

شاهد.. انتقادات لإعلامية سعودية وجهت "طلبا جريئا" للرجال

غضب في تل ابيب بسبب اتفاق التهدئة.. نتنياهو يعبئ الهيليوم ببالونات حماس الحارقة!

عشرات الاصابات بينها خطيرة شرق قطاع غزة

كهرباء غزة : توريد الوقود للمحطة و تشغيل المولد الثالث

الاحتلال يؤكد : حماس تعهدت بوقف "العنف" وإذا لم تف بالالتزام سنعيد العقوبات

شاهد.. غانتس: غزة يجب أن تصبح أكثر سواداً!

الأخبار الرئيسية

2

صور : مجرمة الحرب الصهيونية تتجول في المنامة بحرية وتلتقي آل خليفة

مقرر أممي: لهذه الاسباب.. صفقة القرن الأمريكية ستفشل

السنوار

اسرائيل للسنوار: اما وقف البالونات او الذهاب لحرب.. والامم المتحدة: هذه المرة الاخيرة التي نتوسط فيها

الحمدلله

الحمد الله: الرئيس يتعرض لضغوطات كبيرة..والانفكاك من الاحتلال اقتصادياً لايمر إلا بالأردن

تل ابيب تمهل حماس 24 ساعة لتنفيذ التفاهمات