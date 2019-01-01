الاحتلال يصيب 50 مواطنا ويعيق عمل طواقم الإسعاف في العيسوية

القدس المحتلة / سما /

أصيب 50 مواطنا مساء الجمعة، خلال مواجهات شهدتها بلدة العيسوية بالقدس، فيما أعاقت قوات الاحتلال عمل طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر.

وقال الهلال الأحمر: "إن طواقمنا تعاملت مع 50 إصابة خلال المواجهات المندلعة في العيسوية".

ووفق بيان للهلال الأحمر، فقد صنفت الإصابات كالآتي: 7 إصابات بالغاز نقلت إصابة منها للمستشفى، 6 إصابات كسور وسقوط، و37 إصابة بالرصاص المطاطي".

ونوه الهلال الأحمر إلى أن مجموع الإصابات الخميس و الجمعة، بلغت حتى الساعة 23:20 دقيقة، 80 إصابة. بينما أوضح الهلال أن هناك إعاقة كبيرة لحركة سيارات الإسعاف المتجهة إلى مكان الحدث بسبب حواجز تقيمها شرطة الاحتلال.

وأوضح الهلال أن "شرطة الاحتلال تعيق عمل طواقم الإسعاف العاملة في قرية العيسوية بالقدس، خلال مواجهات عنيفة شهدتها القرية منذ الخميس، حيث توقف شرطة الاحتلال عددا من سيارت إسعاف الهلال، وفي بعض الأحيان لا تسمح بدخولها".

وتشهد بلدة العيسوية منذ الخميس، مواجهات عنيفة، حيث استهدفت قوات الاحتلال وقفة احتجاجية نفذها أهالي العيسوية، ضد الاقتحامات اليومية لقوات الاحتلال والتنكيل بالمواطنين، ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر محمد سمير عبيد (20 عاماً)، ومن ثم قامت قوات الاحتلال باختطاف جثمانه خلال محاولة علاجه.