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الطقس: أجواء صيفية والحرارة حول معدلها السنوي

السبت 29 يونيو 2019 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صيفية والحرارة حول معدلها السنوي


رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
وهذه الليلة يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
وغدا الأحد، يكون الجو صيفيا عاديا خلال ساعات النهار باردا نسبيا خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما الاثنين، يكون الجو صيفيا عاديا خلال ساعات النهار باردا نسبيا خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والثلاثاء المقبل، يكون الجو صيفيا عاديا خلال ساعات النهار باردا نسبيا خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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