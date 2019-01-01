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قيادي بحماس: لا يمكن لشعبنا ان يموت ببطء ولدينا من الوسائل الخشنة بجعبتنا ويدنا على الزناد

الجمعة 28 يونيو 2019 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: لا يمكن لشعبنا ان يموت ببطء ولدينا من الوسائل الخشنة بجعبتنا ويدنا على الزناد


غزة / سما /

حذرت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، الاحتلال الاسرائيلي من التلكؤ في تنفيذ التفاهمات المبرمة بين الحركة واسرائيل بوساطة مصرية وأممية.

وقال  فتحي حماد عضو المكتب السياسي للحركة، "لا يمكن لشعبنا ان يموت ببطء كما حصل في بعض الدول"، مضيفا:إذا لم تطبق التفاهمات لدينا من الوسائل الخشنة في جعبتنا ويدنا على الزناد فيها، لتنطلق في أي لحظة لنجبر الاحتلال على تطبيق الاتفاقيات والتفاهمات.

وأوضح حماد في تصريحات متلفزة، الجمعة، : "عندما حاولنا الانتقال خلال يوم، من الوسائل الناعمة للخشنة، عاد الاحتلال، ليرسل وسطائه ورسله لوعدنا بتطبيق التفاهمات"، لافتا  إلى أن "هناك بداية تحرك، لكن هذا الامر محل اختبار".

وأردف قائلا: "اذا تم تطبيق بعض التفاهمات على مستوى البحر وتوفير السيولة المادية للمشاريع قد يكون هناك تطبيق للتفاهمات"، مردفا إنه "من حقنا أن نستخدم كل مظاهر القوة ضد الاحتلال".

في سياق منفصل، شدد القيادي في "حماس"، على موقف حركته الرافض لصفقة القرن مشيرا الى أن حماس تقود  معارضة ورشة البحرين، منوها  إلى أن "مسيرات اليوم جاءت لتؤكد رفض الصفقة ومؤتمر البحرين".

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