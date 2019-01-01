مواجهات مع الاحتلال وسط مدينة الخليل

الخليل / سما /

اندلعت، مساء اليوم الجمعة، مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، المنتشرة في منطقة باب الزاوية، أطلق جنود الاحتلال خلالها الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

واضافت المصادر: أن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء احتجزت في وقت سابق اليوم عشرات المواطنين لساعات طويلة ومنعتهم من الوصول الى بيوتهم في حي تل الرميدة وشارع الشهداء.