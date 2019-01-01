لهذا السبب.. رؤساء بلديات مستوطنات الغلاف يطالبون نتنياهو بالقدوم الى حدود غزة

غزة / سما /

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن رؤساء بلديات مستوطنات غلاف غزة سيطالبون من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو القدوم إلى غلاف غزة.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن رؤوساء بلديات الغلاف سيقدمون طلباً رسمياً إلى مكتب رئيس الوزراء بداية الأسبوع القادم، سيطلبون من نتنياهو القدوم إلى غلاف غزة والتحدث إليهم والاستماع إلى شكواهم حول الوضع الأمني المتوتر.

وكان الموغ بوكير مراسل القناة 13 العبرية، قد تحدث في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن اندلاع 14 حريقا في غلاف غزة منذ صباح اليوم بفعل بالونات حارقة اطلقت من القطاع