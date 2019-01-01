وزير خارجية البحرين: ورشة المنامة ليست خطوة للتطبيع مع إسرائيل

المنامة /سما/

أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة دعم المنامة لحق الشعب الفلسطيني بدولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. لافتا إلى أن ورشة المنامة ليست خطوة للتطبيع مع إسرائيل.

وقال وزير خارجية البحرين في مقابلة مع قناة "العربية": "لم نسمع إلى الآن عن أي خطة سياسية للسلام"، موضحا أن "للسلطة الفلسطينية رأي نحترمه وهي تحترم موقفنا".

وعن ما يسمى بصفقة القرن، أكد أن "الصفقة تكون بين طرفين ولا نعلم أي شيء عما يسمى صفقة القرن". لافتا إلى أن خطوات التطبيع تكون برفع علم وفتح الحدود.

وأوضح وزير الخارجية البحريني "تحدثت لوسائل إعلام إسرائيلية لإيصال موقفنا مباشرة لشعبها".

وعن التوتر الإيراني الأميركي، قال: "نقدر الموقف الأميركي بعدم الانجرار إلى مواجهة عسكرية تسعى إليها إيران"، مشددا على أن إيران تتحمل مسؤولية أي مواجهة أو تصعيد عسكري في المنطقة.