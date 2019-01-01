شاهد.. انتقادات لإعلامية سعودية وجهت "طلبا جريئا" للرجال

الرياض /سما/

تعرضت إعلامية سعودية أمس الخميس، لانتقادات لاذعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو يحتوي على طلب وجهته للرجال.



وقالت الإعلامية السعودية لمى سعود في مقطع الفيديو نشرته بموقع "إنستغرام": "كونك رجلا لا يتعارض مع أنك تكون شخصا نظيفا (..)"، وطلبت من الرجال "حلق الإبطين".



ووصف نشطاء طلب سعود بأنه "خادش للحياء العام"، منتقدين طريقة تناولها للموضوع، وقالوا إنها تتنافى مع صفة الحياء التي من المفترض أن تتحلى بها المرأة، خاصة إذا كانت تنتمي للدول العربية التي لها عاداتها وتقاليدها.