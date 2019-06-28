الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة والمشاركة ب"ورشة البحرين" خيانة لدماء الشهداء

غزة / سما /

وجهت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الجمعة، عدة رسائل حول المشاركة العربية بـ "ورشة البحرين" التي عقدتها الإدارة الأمريكية في المنامة، حول الجانب الاقتصادي من "صفقة القرن "، معتبرا أن المشاركة فيها "مثلت خيانة لدماء الشهداء".

ودعت الهيئة في بيانها ، إلى المشاركة في الجمعة الـ65 والتي ستحمل شعار "بوحدتنا نسقط المؤامرة"، وذلك رفضا لنتائج مؤتمر البحرين وللإعلان عن فشله وموته، وفي إطار مقاومة صفقة القرن والتطبيع.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي لفعاليات الجمعة 64 التي عنوانها ( فليسقط مؤتمر البحرين)

يا جماهير شعبنا الصامد المناضل..

يا أبناء أمتنا العربية والإسلامية..

يا أحرار العالم

إن حالة الإجماع الوطني الفلسطيني الرافضة لورشة البحرين المشبوهة شكلت لطمة قاسية للمؤامرة الأمريكية، وأقفلت الطريق أمام محاولات المجرم ترمب وكوشنير وبعض الأنظمة العربية لتمرير مخططاته التصفوية، فقد أكد شعبنا ومن خلفه أحرار أمتنا العربية ومن خلال رفضه الصارخ لهذه الورشة عبر فعاليات شعبية عارمة في الوطن والشتات قالت كلمتها بكل شجاعة بأنه لا يوجد قوة في هذا العالم قادرة على ثنينا عن التصدي وإفشال هذه المؤامرة المشبوهة.

لقد وجه شعبنا رسالة إلى الملوك والرؤساء العرب و إلى أمريكا والمجرم ترامب و إلى ربيبته دولة الكيان الصهيوني بأننا لا نقايض ارضنا وحقوقنا بمليارات اغتصبها ترامب كجزية ً من بعض العرب . ولن تغرينا مشاريع التنمية الاقتصادية أو المساعدات الإنسانية ، فذرة من تراب القدس ومقدساتها وحيفا ويافا والرملة وسهول بيسان ومضارب بئر السبع أغلى من كل بقاع الأرض و أمواله و سنعيدها ونحررها وان طال الزمن ،وليعرف المجرم كوشنير وكل من يتواطأ معه من الأنظمة العربية أن كل هذه المحاولات مصيرها الفشل الذريع، وستنتصر إرادة الشعب الفلسطيني على كل مشاريعكم المشبوهة.

إننا في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، وفي ختام الجمعة الرابعة والستين من مسيرات العودة، نؤكد على التالي:-

نجدد تأكيدنا على أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة، وستبقى متأججة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية كسلاح فعّال بيد شعبنا في سياق فضح جرائم الاحتلال و الدفاع المستميت عن حقوقنا وثوابتنا، و إنهاء معاناة شعبنا وكسر الحصار المفروض عليه.

إن الهيئة الوطنية ل مسيرة العودة وكسر الحصار تشيد بكل فخرٍ ببطولات وتضحيات شعبنا الفلسطيني، وتثمن مشاركته جماهيرنا المتواصلة في فعاليات مسيرات العودة للأسبوع الرابع والستين، والتي تعكس إصراراه على مواجهة جرائم الاحتلال، وكل مشاريع التصفية والتآمر على شعبنا وحقوقه وابرزها مؤتمر البحرين. فلقد أثبت شعبنا بتضحياته الجسام وبدماء شهدائه الطاهرة والتي اخرها دما الشهيد محمد سمير عبيد امس أنه ثابت ومتجذر في ارضه.

لقد مثلّت ورشة العار في البحرين خيانة صريحة وواضحة لدماء شعبنا الفلسطيني والعربي، وحلقة جديدة من حلقات السعي لدمج الكيان الصهيوني في المنطقة وترسيم التطبيع، وتطويع بعض الأنظمة العربية في خدمة مؤامرات الانقضاض على حقوقنا الوطنية.

في الوقت الذي ندين فيه بشدة تصريحات وزير خارجية البحرين كما وندين سماح حكومة البحرين باستضافة هذه الورشة المتناقضة مع الموقف العربي التاريخي من القضية الفلسطينية فإننا نستنكر مشاركة الوفود العربية صغيرة او كبيرة لما يحمله من إشارة سلبية تجاه القيم العربية و الإنسانية.

نوجه التحية لكل الدول التي قاطعت هذه الورشة و لا سيما لبنان و العراق

نحيي البرلمان الكويتي الأصيل الذي عبر عن أصالة موقف العروبة و شعب الكويت.برفضه لهذه الورشة.

تحية خاصة للاصوات العظيمة التي خرجت في أوروبا ومن البحرين و من سوريا والعراق و المغرب العربي تدين الورشة المشبوهه

لتعلم الإدارة الأمريكية ومن دار في فلكها أن فلسطين كاملة موحدة من نهرها إلى بحرها وعاصمتها القدس ليست للبيع وأن الشعب العربي الفلسطيني هو من يدافع عن ترابها ومقدساتها ، ولا يملك كائنا من كان حتى لو كان فلسطينيا تفويضا أو شرعية للتنازل عن ذرة من حقوق شعبنا كاملة غير منقوصة.

إن الدفع بجهود استعادة الوحدة الوطنية والشراكة ضرورة وطنية ملحة، وشرط أساسي لصوغ الاستراتيجية الوطنية الموحدة من أجل إفشال مخططات التصفية، والتصدي لجرائم الاحتلال الصهيوني على الأرض.

ندعو جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في فعاليات الجمعة ال 65 بتاريخ 5/7/2019 والتي ستحمل عنوان بوحدتنا نسقط المؤامرة، رفضا لنتائج مؤتمر البحرين وللإعلان عن فشله وموته ، وفي إطار مقاومتنا لصفقة القرن والتطبيع.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار – الشفاء العاجل لجرحانا – الحرية لأسرانا الأبطال

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار

قطاع غزة

28/6/2019