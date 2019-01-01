تل ابيب تمهل حماس 24 ساعة لتنفيذ التفاهمات

غزة / سما/

ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، مساء اليوم الجمعة، أن إسرائيل أمهلت حركة حماس 24 ساعة لتنفيذ تفاهمات التهدئة، وذلك بعد عودة الحرائق لغلاف غزة.

وبحسب الموقع، فإن التفاهمات التي بدأ تنفيذها عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، بإدخال اسرائيل الوقود لمحطة الكهرباء، وتوسيع مساحة الصيد، قد تتراجع إسرائيل عنها في حال لم تلتزم حماس من طرفها بما يتوجب عليها.

وأشار الموقع إلى أن نحو 8 حرائق شبت في مستوطنات مقامة قرب غزة منذ ساعات الصباح، رغم الاتفاق بمنع إطلاقها ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه فجر اليوم الجمعة.

ووجه معارضون لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقادات حادة له بعد استمرار الحرائق رغم التوصل لاتفاق مع حماس.

وزار بيني غانتس زعيم حزب أرزق- أبيض أكبر المعارضين لنتنياهو، منطقة الحرائق في غلاف غزة، وقال "أرى أن نتنياهو يسمح بإدخال الهيليوم لكي تملأ حماس بالوناتها به وتحرق أراضينا. إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي يقولون إنهم وقعوه الليلة يثبت مرة أخرى أن حماس هي التي تملي الشروط على نتنياهو، وبذلك لا يتحقق الردع".

وشدد على ضرورة توجيه ضربات لتحقيق الردع، وإلا فإن الجنوب سيبقى تحت "إرهاب الحرائق". كما قال.