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ملادينوف يهاتف هنية بشأن تفاهمات التهدئة..

الجمعة 28 يونيو 2019 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملادينوف يهاتف هنية بشأن تفاهمات التهدئة..


غزة / سما /

 تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ظهر اليوم الجمعة اتصالًا هاتفيًا من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادنوف، تم خلاله استعراض واقع التفاهمات مع اسرائيل، بعد ان تجديد الالتزام بها الليلة الماضية بجهود مصرية وأممية.

وتناول الاتصال ايضا مسيرات اليوم الجمعة، في ظل ما جرى من تفاهمات.

وأكّد هنية على ضرورة عدم التلكؤ او البطء في تنفيذ التفاهمات من قِبل الاحتلال لما له من تأثيرات سلبية، مشددًا على وجوب توقف جيش الاحتلال عن إطلاق النار على المشاركين في المسيرات الشعبية والسلمية.

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