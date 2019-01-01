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بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

الجمعة 28 يونيو 2019 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة


غزة / سما/

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية للقطاع وذلك للمشاركة في جمعة فليسقط مؤتمر البحرين.

وأفادت مصادر محلية، ببدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة الخمس للمشاركة في جمعة فليسقط مؤتمر البحرين ضمن فعاليات مسيرات العودة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى جماهير شعبنا للمشاركة بفاعليه فى جمعة رفض مؤتمر  البحرين الرامى لتصفية القضية الفلسطينية وذلك  بعد عصر اليوم فى مخيمات العودة المنتشره على حدود غزة .

وأدانت الهيئة موقف الدول العربية التي شاركت بهذا المؤتمر سيء الصيت، داعية الجميع لاحترام القرار الفلسطيني الموحد برفض المؤتمر الرامى الى الالتفاف على حقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني.

#مسيرات العودة #قطاع غزة #حدود غزة #جيش الاحتلال #جمعة فليسقط مؤتمر البحرين

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