  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق واحتراق أراض زراعية خلال قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية

الجمعة 28 يونيو 2019 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق واحتراق أراض زراعية خلال قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية


رام الله / سما /

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بلعين، غرب مدينة رام الله، الأسبوعية السلمية، التي انطلقت عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة، من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون.

وأطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، من فوق التلال المحاذية للجدار، ما أدى لإصابة عشرات بالاختناق، واحتراق مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون.

وشارك في المسيرة التي دعت اليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية، ونشطاء سلام اسرائيليين، ومتضامنون أجانب، تنديدا بالورشة الأميركية في المنامة، ودعما للرئيس محمود عباس والقيادة في مواجهة ما تسمى بـ "صفقة القرن" .

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، وجابوا شوارع القرية مرددين الهتافات الداعية الى الوحدة الوطنية، وإطلاق سراح جميع الأسرى وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: هذا ما تشترطه تل ابيب على حركة حماس لعودة تفاهمات التهدئة الى طبيعتها!

نائب رئيس الوزراء يصل قطاع غزة

كوخافي يهدد بمهاجمة مناطق مدنية في عدوان قادم

دوفيلبان يهاجم ترامب: محاولة شراء استقلال الفلسطينيين وكرامتهم بالمليارات نذالة

فيديو: إعلامي سعودي يصف الفلسطينيين بالـ"شحادين بلا شرف" والأقصى بالمعبد اليهودي

27 حريقًا في غلاف غزة ووحدة "البرق" تتوعد بالمزيد.. والاعلام العبري يتجنب ذكر تفاصيلها!

بالفيديو.. غرينبلات: لا يوجد احتلال للضفة وغزة والقيود على الفلسطينيين أمنية

الأخبار الرئيسية

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

غضب في اوساط تل ابيب بسبب اتفاق التهدئة.. نتنياهو يعبئ الهيليوم ببالونات حماس الحارقة!

نتنياهو

نتنياهو : "صفقة القرن" قوية و تعني استبدال المعونات بالاستثمارات

حدود غزة

الاحتلال يؤكد : حماس تعهدت بوقف "العنف" وإذا لم تف بالالتزام سنعيد العقوبات

تهدئة جديدة في غزة مع الاحتلال برعاية مصرية أممية وهذا اهم تفاصيله ..