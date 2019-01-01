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إصابة 9 مواطنين وصحفي برصاص الاحتلال في كفر قدوم

الجمعة 28 يونيو 2019 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 9 مواطنين وصحفي برصاص الاحتلال في كفر قدوم


قلقيلية / سما /

 أصيب 9 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ومصور صحفي خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والتي رفعت شعارات التنديد بالورشة الأميركية في المنامة، و"صفقة القرن".

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة فتى (17 عاما) برصاصة مطاطية في الوجه، أحدثت كسرا في عظمة الفك، كما أصيب المصور الصحفي نضال شتية برصاصتين معدنيين، وثمانية شبان آخرين عولجوا ميدانيا في مركز إسعاف القرية.

وأكد شتيوي أن جنود الاحتلال اعتدوا على الصحفيين، وأطلقوا الرصاص في كل الاتجاهات، واقتحموا القرية ولاحقوا الشبان حتى محيط مسجد عمر بن الخطاب في الحارة الشرقية منها.

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