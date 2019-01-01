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قوات الاحتلال تعتقل شابين خلال مواجهات في العيسوية

الجمعة 28 يونيو 2019 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل شابين خلال مواجهات في العيسوية


القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابين من منطقة حي داري في بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة، خلال مواجهات مع عشرات الشبان في البلدة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جمال محمد داري (22 عاما) وسائد أسامة داري (19 عاما)، واقتادتهما إلى مركز تحقيق وتوقيف في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من جميع مداخلها، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، تخللها إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وعززت قوات الاحتلال تواجدها في العيسوية عقب استشهاد الأسير المحرر محمد ياسر عبيد، واقتحمت عددا من المنازل، ومنعت المواطنين من الخروج أول الدخول للبلدة.

وقالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال المتواجدة على مدخل العيسوية الرئيسي، أوقفت الناشط رجائي الخطيب وحررت له مخالفة قدرها ألف شيقل بادعاء "تصوير مخربين".

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