إصابات خلال قمع مسيرة ضد الاستيطان في عزموط

نابلس / سما /

أصيب عشرات المواطنين ظهر اليوم الجمعة جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في بلدة عزموط شرق مدينة نابلس.

وأدى مئات المواطنين صلاة الجمعة على أراضي بلدة عزموط المهددة بالمصادرة، للأسبوع الثاني على التوالي، بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وعقب انتهاء الصلاة، توجه المواطنون في مسيرة سلمية باتجاه مدخل مستوطنة "ألون موريه" المقامة على اراضي البلدة، حيث سارع جنود الاحتلال المتواجدين هناك لقمع المتظاهرين وإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع نحوه، فيما رد الشبان برشقهم بالحجارة.

وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص وبحالات اختناق، وقدمت لهم طواقم الإسعاف العلاج ميدانيا، فيما نقل بعض المصابين إلى مستشفيات مدينة نابلس.