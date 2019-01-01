  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات خلال قمع مسيرة ضد الاستيطان في عزموط

الجمعة 28 يونيو 2019 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال قمع مسيرة ضد الاستيطان في عزموط


نابلس / سما /

 أصيب عشرات المواطنين ظهر اليوم الجمعة جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في بلدة عزموط شرق مدينة نابلس.

وأدى مئات المواطنين صلاة الجمعة على أراضي بلدة عزموط المهددة بالمصادرة، للأسبوع الثاني على التوالي، بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وعقب انتهاء الصلاة، توجه المواطنون في مسيرة سلمية باتجاه مدخل مستوطنة "ألون موريه" المقامة على اراضي البلدة، حيث سارع جنود الاحتلال المتواجدين هناك لقمع المتظاهرين وإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع نحوه، فيما رد الشبان برشقهم بالحجارة.

وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص وبحالات اختناق، وقدمت لهم طواقم الإسعاف العلاج ميدانيا، فيما نقل بعض المصابين إلى مستشفيات مدينة نابلس.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: هذا ما تشترطه تل ابيب على حركة حماس لعودة تفاهمات التهدئة الى طبيعتها!

نائب رئيس الوزراء يصل قطاع غزة

كوخافي يهدد بمهاجمة مناطق مدنية في عدوان قادم

دوفيلبان يهاجم ترامب: محاولة شراء استقلال الفلسطينيين وكرامتهم بالمليارات نذالة

فيديو: إعلامي سعودي يصف الفلسطينيين بالـ"شحادين بلا شرف" والأقصى بالمعبد اليهودي

27 حريقًا في غلاف غزة ووحدة "البرق" تتوعد بالمزيد.. والاعلام العبري يتجنب ذكر تفاصيلها!

بالفيديو.. غرينبلات: لا يوجد احتلال للضفة وغزة والقيود على الفلسطينيين أمنية

الأخبار الرئيسية

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

غضب في اوساط تل ابيب بسبب اتفاق التهدئة.. نتنياهو يعبئ الهيليوم ببالونات حماس الحارقة!

نتنياهو

نتنياهو : "صفقة القرن" قوية و تعني استبدال المعونات بالاستثمارات

حدود غزة

الاحتلال يؤكد : حماس تعهدت بوقف "العنف" وإذا لم تف بالالتزام سنعيد العقوبات

تهدئة جديدة في غزة مع الاحتلال برعاية مصرية أممية وهذا اهم تفاصيله ..