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القبض على تاجر مخدرات في نابلس محكوم بالسجن 25 عاما

الجمعة 28 يونيو 2019 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على تاجر مخدرات في نابلس محكوم بالسجن 25 عاما


نابلس / سما /

 ألقت شرطة محافظة نابلس وباسناد من الدوريات المشتركة القبض على تاجر مخدرات صادر بحقه حكم مدته 25 سنة مع الاشغال الشاقة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان شرطة مكافحة المخدرات، ومن خلال متابعتها لاحد المشتبه بهم بترويج والاتجار بالمخدرات ومحكوم بالسجن مدة 25 عاما مع الاشغال الشاقة، توفر لديها معلومات عن تواجده في منزل شرقي مدينة نابلس، فتحركت قوة من الشرطة والاجهزة الامنية للمكان وفتشت المنزل وقبضت عليه.

وأضاف ارزيقات بانه تم توقيف الشخص الى حين استكمال الاجراءات وإحالته لمراكز الاصلاح والتأهيل.

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