ليبرمان يهاجم نتنياهو..

القدس المحتلة / سما /

هاجم وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان، يوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب اتفاق التهدئة الجديد مع حركة حماس في قطاع غزة.

وقال ليبرمان في تصريحات صحفية:" هذا الصباح أيضًا، كما هو الحال في طقوس متكررة، شكر شعب حماس بنيامين نتنياهو على كل التنازلات التي قُدمت لهم في إطار اتفاق الاستسلام " الهدوء " من جانبنا، وأرسلوا باقة ضخمة من البالونات إلى سكان إسرائيل".

وأضاف ليبرمان أن "الطريق للهروب من أي هجوم (إرهابي) مستمر وعدم الرد على 100 حريق أسبوعيًا في غلاف غزة، هو الحديث عن 100 قنبلة نووية في إيران".

وأردف:" من لا يستطيع التعامل مع منظمة حماس، كيف سيتعامل مع البرنامج النووي الإيراني فقط من خلال الحديث".

وتابع:"هناك لحظات في الحياة يجب على المرء فيها تطبيق العبارة: القوة تقابل فقط بالقوة".