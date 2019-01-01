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عدنان: دماء الشهيد المقدسي عبيد صفعة للوجوه الكالحة المشاركة في مؤتمر المنامة

الجمعة 28 يونيو 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
عدنان: دماء الشهيد المقدسي عبيد صفعة للوجوه الكالحة المشاركة في مؤتمر المنامة


جنين / سما /

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان "إن قتل الاحتلال الإسرائيلي للشهيد الأسير المحرر محمد عبيد محاولة بائسة لكسر عنفوان الشباب المقدسي وأهلنا في العيسوية المنتفضة دوما".

وأضاف خلال وداع الشهيد عبيد "إن هيبة جيش الاحتلال مرغها أشبال العيسوية في التراب من خلال زجاجات الدهان قبل ساعات من استشهاد المحرر عبيد، وستعطي دماؤه بمشيئته تعالى مزيداً من الإيمان والهمة لشعبنا، وستؤكد تلك الدماء على معادلة أصيلة وهي ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة".

وتابع: دماء الشهيد المقدسي محمد عبيد تصفع الوجوه الكالحة التي تداعت للبحرين وتقول لهم الأقصى وفلسطين ليست للبيع.

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