حماس تستنكر بشدة تصريحات وزير خارجية البحرين حول إسرائيل

غزة / سما/

استنكرت حركة حماس، اليوم الجمعة، بشدة استمرار التصريحات اللامسؤولة لوزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة؛ والتي يروج بها دوما للكيان الإسرائيلي، وتأكيد بقائه كجزء من تراث المنطقة يجب السلام معه، وأن عداء الأمة الحقيقي ليس مع هذا الكيان.

وقالت الحركة في بيان لها، إن هذه التصريحات والأفكار غريبة عن قيم ومبادئ وأصالة الشعب البحريني المحب لفلسطين والداعم للمقاومة، وخارجة أيضا عن أعراف أمتنا العربية والإسلامية التي تمثل العمق الاستراتيجي لشعبنا ولقضيتنا العادلة.

ودعت الحركة شعوب المنطقة وأحزابها كافة، وشعب البحرين الشقيق، والأحزاب البحرينية إلى رفض هذه التصريحات المتناقضة مع المواقف المشرفة لهم في رفضهم لصفقة القرن التصفوية، ولهذا الكيان الإسرائيلي، ورفض التطبيع معه، ومؤتمر بيع فلسطين المشؤوم، وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني، كما دعت إلى الاستمرار في دعم صمود شعبنا وتعزيزه في مواجهة كل التحديات والمؤامرات حتى تحرير أرضه ومقدساته، بحسب بيانها.