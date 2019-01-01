  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: زيارة مرتقبة للوفد المصري الى غزة الأسبوع المقبل

الجمعة 28 يونيو 2019 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: زيارة مرتقبة للوفد المصري الى غزة الأسبوع المقبل


غزة / سما/

أكدت حركة حماس اليوم الجمعة، إن جهودًا مصرية وأممية نجحت في إلزام إسرائيل بالعودة إلى تفاهمات التهدئة.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن وساطة أممية ومصرية تحركت بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي ونقلوا لنا التزام الاحتلال بالعودة إلى تفاهمات الهدوء.

وخلال تصريح لقناة "الغد"، أشار قاسم إلى أن حماس ستتابع تنفيذ باقي البنود مع الوفد المصري خلال زيارته المرتقبة إلى القطاع خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح أن الفعاليات الشعبية الضاغطة أجبرت الاحتلال على العودة لتنفيذ بعض بنود التفاهمات التي حاول الاحتلال التراجع عنها.

وأكد المتحدث باسم حركة حماس، أن جماهير الشعب الفلسطيني تثبت في كل مرة قدرتها على فرض إرادتها على الاحتلال وصولا لتحقيق أهدافه الكبرى.

وليلة أمس، قد كشفت مصادر أممية عن التوصل لاتفاق يقضي بالعودة إلى تفاهمات التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل.

وبحسب المصادر المطلعة، فإن الاتفاق يقضي بإلزام إسرائيل إعادة ضخ الوقود لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلا بدلا من 10 أميال، كما يتعين على حركة حماس وقف إطلاق البالونات من القطاع تجاه مستوطنات غلاف غزة.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: هذا ما تشترطه تل ابيب على حركة حماس لعودة تفاهمات التهدئة الى طبيعتها!

وزارة الداخلية توضح حول جوازات السفر الفلسطينية

نائب رئيس الوزراء يصل قطاع غزة

كوخافي يهدد بمهاجمة مناطق مدنية في عدوان قادم

دوفيلبان يهاجم ترامب: محاولة شراء استقلال الفلسطينيين وكرامتهم بالمليارات نذالة

فيديو: إعلامي سعودي يصف الفلسطينيين بالـ"شحادين بلا شرف" والأقصى بالمعبد اليهودي

27 حريقًا في غلاف غزة ووحدة "البرق" تتوعد بالمزيد.. والاعلام العبري يتجنب ذكر تفاصيلها!

الأخبار الرئيسية

غضب في اوساط تل ابيب بسبب اتفاق التهدئة.. نتنياهو يعبئ الهيليوم ببالونات حماس الحارقة!

نتنياهو

نتنياهو : "صفقة القرن" قوية و تعني استبدال المعونات بالاستثمارات

حدود غزة

الاحتلال يؤكد : حماس تعهدت بوقف "العنف" وإذا لم تف بالالتزام سنعيد العقوبات

تهدئة جديدة في غزة مع الاحتلال برعاية مصرية أممية وهذا اهم تفاصيله ..

فهد الشمري

فيديو: إعلامي سعودي يصف الفلسطينيين بالـ"شحادين بلا شرف" والأقصى بالمعبد اليهودي