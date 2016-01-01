سيلين ديون: عشت 3 سنوات قاسية بعد رحيل زوجي

وكالات / سما /

اعترفت النجمة العالمية سيلين ديون أنها عانت 3 سنوات بعد وفاة زوجها رينيه أنجليل كي تستطيع تجاوز رحيله الذي أثر فيها بشكل كبير، لافتة إلى أنها حاولت استعادة شغفها للحياة من جديد.

وقالت سيلين في تصريحات لموقع Extra إنها عاشت معاناة كبيرة كي تستعيد القوة والطاقة لكي تحمل حياتها، مؤكدة أنها عاشت 3 سنوات قاسية بكل معنى الكلمة.

وأكدت النجمة الكندية أن صراعها النفسي بعد رحيل زوجها كان سببا في اتخاذ وقتا كبيرا لكي تعود لجولتها العالمية، حيث تستعد خلال الفترة المقبلة لجولتها Courage.

يشار إلى أن رينيه انجليل توفى عن عمر يناهز 73 عاما في 2016 بعد صراع مع مرض سرطان الحنجرة.