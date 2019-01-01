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أهالي العيسوية يشاركون في مسيرة احتجاجا على انتهاكات الاحتلال في البلدة

الجمعة 28 يونيو 2019 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

شارك مئات المواطنين بمسيرة حاشدة، عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة في مسجد الأربعين الكبير في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات أبرزها "بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، في حين تواصل سلطات الاحتلال حصارها المشدد للبلدة.

من جانبه، قال المحامي محمد محمود الذي يتابع قضية تسليم جثمان الشهيد محمد سمير عبيد، الذي ارتقى الليلة الماضية في البلدة، إن محكمة صلح الاحتلال لم تلزم الشرطة بتسليم جثمان الشهيد عبيد، وأمهلتها 48 ساعة لإقرار تسليم الجثمان من عدمه.

وأكد أنه سيتوجه الى المحكمة العليا للمطالبة بتسليم الجثمان.

في سياق متصل، أكد شاهد عيان أن أحد جنود الاحتلال أطلق رصاصاته على الشهيد عبيد من مسافة الصفر، واختطفه الجنود وهو ينزف.

وكان الاحتلال حوّل الشاب عبيد إلى مستشفى "هداسا" في القدس المحتلة، واعتدى على المواطنين داخل طوارئ المستشفى، وحرم عائلة الشهيد من رؤيته وطردهم من داخله.

#العيسوية

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