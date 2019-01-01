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عاملة مقهى تبصق بوجه ابن ترامب

الجمعة 28 يونيو 2019 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
عاملة مقهى تبصق بوجه ابن ترامب


وكالات / سما /

صرح إيرك ترامب، ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عاملة مشروبات في مقهى ليلي بمدينة شيكاغو بصقت في وجهه، وتم اعتقالها من قبل رجال الأمن.

وقال إريك ترامب لصحيفة "بريبارت": "لقد كان عملا مثيرا للاشمئزاز لمرأة تعاني بوضوح من مشاكل في الانفعال".

واتهم إريك ترامب الديمقراطيين، الذين يعارضون والده دونالد ترامب، بالهجوم ، مشيرا إلى أن مؤيدي هذا الحزب "لديهم ثقافة قليلة جدا".

وتابع نجل الرئيس: "إذا كان شخص ما مريض لدرجة أنه يبصق على الناس، فإن هذا يؤكد فقط على الحالة غير الصحية واليأس، وأيضا يدل على أننا نربح".

وأكدت الشركة صاحبة المقهى أنها تحقق في الحادث وأوقفت الشابة عن العمل مؤقتا.

ورفضت الشركة الدعوات التي انتشرت على مواقع التواصل لإغلاق المقهى، مشيرة إلى سخافة ما يحدث في السياسة.

في الوقت الذي أكدت فيه الشركة أنه "ممنوع البصق على الزبائن تحت أي ظرف من الظروف.

#عاملة #ابن ترامب

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