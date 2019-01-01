واتساب تختبر مشاركة الحالة مع فيسبوك والتطبيقات الأخرى

وكالات / سما /

تختبر خدمة التراسل الفوري واتساب حالياً إمكانية السماح للمستخدمين بمشاركة منشورات الحالة مع شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو مع التطبيقات الأخرى، وفقا لما نشره موقع (ذا فيرج) The Verge .

الموقع كشف أن مشتركي التطبيق التجريبي سيبدأون في رؤية خيار جديد للمشاركة أسفل الحالات، ويمكن استخدام هذا الخيار لمشاركة الحالة مباشرة على قصص فيسبوك، أو إرسالها إلى تطبيقات أخرى، مثل إنستغرام، أو جيميل، أو صور جوجل.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها تقارير ترصد اختبار مشاركة الحالة على واتساب فموقع WABetaInfo المتخصص في رصد المزايا التجريبية لتطبيق واتساب على نظامي أندرويد، و"آي أو إس" نشر في مايو/ أيار الماضي ما يدل على ذلك.

واتساب ستتيح مشاركة الحالة على التطبيقات المختلفة

ونشر موقع The Verge صورا تكشف ماذا يرى المستخدم بعد النقر على خيار شارك على فيسبوك، "Share To Facebook".

وفي الصورة، تظهر صورة الملف الشخصي الخاصة بالمستخدم على فيسبوك، بالإضافة إلى إمكانية تحديد من يمكنه مشاهدة الحالة، مثل: العامة، أو الأصدقاء فقط.

ومع أنه يوجد رابط مباشر بين واتساب وفيسبوك، فقد نقل موقع The Verge عن واتساب أن الخدمتين ستبقيان منفصلتين، إذ إن خاصية المشاركة تستفيد من واجهة API المشاركة الخاصة بنظامي أندرويد، وآي أو إس، التي تسمح بنقل البيانات بين التطبيقات على الجهاز.

وكان موقع WABetaInfo قد قال الشهر الماضي: "إن كان تطبيق فيسبوك مثبتا على الجهاز، فإن واتساب سوف تضيف خيارا جديدا باسم أضف إلى قصة فيسبوك "Add to Facebook Story"

وبالنقر على هذا الخيار، سوف ينتقل المستخدم إلى تطبيق فيسبوك لنشر الحالة عبر قصص الشبكة الاجتماعية مباشرة، ويشمل ذلك الصور، ومقاطع الفيديو، والصور المتحركة GIF، والنصوص.