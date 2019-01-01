اختبار شاحنة بدون سائق بسرعة 55 ميلا في الساعة

وكالات / سما /

نجحت إحدى شركات تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات، في تسيير شاحنة ثقيلة باستخدام نظام القيادة الذاتية ودون سائق احتياطي للتدخل في حالة الطوارئ، وكذلك دون إغلاق الطريق الذي أجرى فيه الاختبار ودون تغيير في عمل إشارات المرور.

وذكر موقع "أوتو نيوز" المتخصص في موضوعات السيارأن أن شركة "ستارسكاي روبوتيكس" المتخصصة في تطوير أنظمة القيادة الذاتية نجحت في تسيير شاحنة ثقيلة على أحد طرق ولاية فلوريدا الأمريكية بسرعة 55 ميلا في الساعة دون وجود سائق للتدخل في حالات الطوارئ.

قطعت الشاحنة مسافة 4ر9 ميلا اعتمادا على نظام القيادة الذاتية، على الطريق الرئيسي في مدينة أوكيتشوبي بولاية فلوريدا، في حين كان سائقو السيارات الأخرى يستخدمون الطريق كالمعتاد وهو ما يمثل تطورا مهما في تكنولوجيا القيادة الذاتية.

كانت "ستار سكاي" قد أجرت في وقت سابق اختبارا لشاحنة بدون سائق احتياطي لكن في طريق مغلق، أي بدون وجود مستخدمين آخرين للطريق.

وقال "ستيفان سيلتز أكسماشير" الرئيس التنفيذي لشركة "ستار سكاي" "كان من السهل آلا يلاحظ الناس أن الشاحنة تسير بدون سائق.. سارت الأمور بطريقة سلسلة. وفي إحدى لحظات التجربة مرت شاحنة أخرى عادية بجوار الشاحنة ذاتية القيادة".

يذكر أن عددا قليلا من شركات تطوير أنظمة القيادة الذاتية وصناعة السيارات هي التي أقدمت على إجراء اختبارات بدون وجود سائق على عجلة القيادة للتدخل في حالة الضرورة.

ورغم عدم وجود سائق على عجلة قيادة شاحنة "ستار سكاي" فإن الشركة كانت قد اتخذت عدة إجراءات احترازية أثناء التجربة، منها وجود مركبات تصاحب الشاحنة أثناء الخروج من الطريق السريع، ووجود نظام للتحكم عن بعد في الشاحنة حيث يتولى شخص مراقبة الشاحنة ويمكنه التدخل في حال حدوث أي خطأ.