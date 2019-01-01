خدمات البريج يعلن عن مدربه وجهازه المعاون

غزة / سما /

كشف نادي خدمات البريج المنافس في دوري الأولى، عن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، استعدادا للموسم الكروي المقبل.

وأكد أحمد حسين عضو مجلس إدارة خدمات البريج، أن المدرب أشرف ميط سيتولى منصب المدير الفني للفريق.

وأشار حسين إلى أن أحمد السيد سيتولى منصب مساعد المدرب، فيما سيقود تدريب حراس المرمى هاني أبو معيلق، ومعالجا للفريق الكابتن أشرف أبو عرمانة.

يذكر أن خدمات البريج تعاقد مع خمسة لاعبين، وهم حارس أهلي النصيرات أمين الهسي، وخالد النجار لاعب الاستقلال الرفحي، وجهاد الرنتيسي لاعب خدمات دير البلح، وطارق صالح لاعب الهلال، وعلي أبو حسنين لاعب خدمات النصيرات.