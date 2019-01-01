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بعثة بلاطة تحصل على تصريح دخول غزة

الجمعة 28 يونيو 2019 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعثة بلاطة تحصل على تصريح دخول غزة


غزة / سما /

أكد نادي خدمات رفح, أن بعثة نادي مركز بلاطة ستصل المحافظات الجنوبية صباح الجمعة, عبر معبر "بيت حانون البري" شمال القطاع.

وأوضح "الأخضر" الرفحي, أنه أنهى الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وإقامتها في قطاع غزة حتى موعد ذهاب كأس فلسطين الأحد المقبل في ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.

وحصل جميع أفراد البعثة على تصريح دخول القطاع, باستثناء نمر شراعنة رئيس النادي, وسعيد أبو الطاهر مدرب الفريق.

يشار إلى أن هناك مساعي حثيثة لاستخراج تصاريح دخول القطاع للثنائي المرفوض, خلال الساعات المقبلة, تمهيدا لوجودهم مع البعثة في غزة.

#خدمات رفح #بلاطة

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