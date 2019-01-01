صورة.. الوطني بالمجموعة الأولى لغرب آسيا

رام الله / سما /

‏وقع المنتخب الوطني الفلسطيني في المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا 2019, التي تستضيفها العراق في الثلاثين من يوليو المقبل.

وجاء "الوطني" في مجموعة جيدة تضم العراق "المستضيف", وسوريا, واليمن, ولبنان, بينما تضم الثانية منتخبات الكويت, والسعودية, والبحرين, والأردن.

ووزعت اللجنة المنظمة للبطولة, المنتخبات حسب الاتفاق بينهم, إذ طلب البعض منهم اللعب في مدينة "أربيل", التي تستضيف منافسات المجموعة الثانية, في حين تم وضع البقية في الأولى التي تجري مبارياتها بـ"كربلاء".

يشار إلى أن هذه البطولة تعدّ فرصة مناسبة لمنتخب فلسطين, لاختيار عناصر جديدة, بهدف تجربتهم في المسابقة.





