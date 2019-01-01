والد خاميس يعطي تأكيداً جديداً على قرب انتقاله لنابولي

وكالات / سما /

أكد والد خاميس رودريجيز أن نابولي هو “أفضل خيار” للاعب خط وسط ريال مدريد. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن النادي الإيطالي عن التعاقد مع النجم الكولومبي بمجرد انتهاء مشوار منتخب بلاده في كوبا أمريكا.

وقال ويلسون رودريجيز في تصريحات لموقع “كالشيونابولي24″ أنه واثق من أن إبنه سيتخذ الخطوة الصحيحة في الوقت المناسب:” بعد بورتو ، ريال مدريد ، بايرن ميونخ ، خاميس منفتح على فكرة خوض تحدٍ جديد. يبقى أفضل موسم له مع كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد ، لكنني متفائل بالمستقبل.”

وأضاف:”لديه الشخصية اللازمة لمواجهة التحديات، في أوقات الشدائد دائماً ما يظهر رد فعل إيجابي للغاية. بينه وبين أنشيلوتي هناك الكثير من الاحترام، خاميس ممتن لأنشيلوتي على ما فعله معه، فهو يعرف كيفية الحصول على أفضل المستويات منه، والتي ساهمت في صداقتهما العظيمة.”

“كان أنشيلوتي دائمًا سعيدًا جدًا بأدائه، لقد سمعت بالتقارير التي تربطه بنابولي، هو في حاجة للتغيير الآن. هناك أوسبينا في نابولي وأعتقد أنه نادٍ جيد للغاية. إنه الخيار الأفضل بالنسبة له. ”