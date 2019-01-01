15 مليون تفصل ريال مدريد عن فان دي بيك

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن موقف ريال مدريد من التوقيع مع لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك النجم المتألق في صفوف أياكس أمستردام.

وتألق فان دي بيك مع أياكس في الموسم الماضي وساهم في تتويجه بالثنائية المحلية والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، بعد تسجيله 17 هدفاً ومنح زملاءه 13 هدفاً.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية فإن ريال مدريد يقدر سعر فان دي بيك بـ 50 مليون يورو معتبراً أنه أقل جودة من المواهب الهولندية الصاعدة حالياً مثل فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت ، بينما يسعى أياكس للحصول على 65 مليون يورو.

ويضع ريال مدريد فان دي بيك خياراً ثانياً بعد الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتدالمطلوب بقوة من قبل المدرب زين الدي زيدان ، خصوصاً أن اللاعب الهولندي اكتسب خبرة كبيرة في الموسم الماضي وكان المساهم الأول بإقصاء ريال مدريد ويوفنتوس من البطولة الأوروبية.

وهنالك عائق أمام ريال مدريد لتخفيض قيمة دي بيك لـ 50 مليون يورو كما ذكرت ماركا ، وذلك يتعلق بعدم حاجة النادي الهولندي للبيع بعد حصدهم 75 مليون يورو من بيع دي يونج لبرشلونة ، واقترابهم من الحوصل على مبلغ مشابه من بيع دي ليخت ليوفنتوس.

وكان أياكس قد اعترف بوجود اهتمام من ريال مدريد وباريس سان جيرمان للتوقيع مع لاعبه الهولندي الدولي ، إلا أنهم مستعدون لدفع 50 مليون يورو فقط.