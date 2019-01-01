ألفيس يعرض نفسه على مانشستر سيتي ويتلقى جواباً سريعاً

وكالات / سما /

عرض داني ألفيس لاعب باريس سان جيرمان خدماته على مانشستر سيتي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية حسبما كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس.

وكان الظهير الأيمن البرازيلي قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري إنه لن يستمر مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم القادم ، وسط أنباء تشير لعودته مجدداً إلىبرشلونة الإسباني.

وذكرت شبكة “جلوب سبورت” البرازيلية أن المدافع داني ألفيس قد تلقى عروض من عدد كبير من الأندية هذا الصيف ، ومن أبرزها العرض الذي قدمه إنتر ميلان بقيادة أنطونيو كونتي.

وأفادت هذه المعلومات أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً أجرى اتصالات من خلال وكيل أعماله مع إدارة مانشستر سيتي ، حيث أعرب عن رغبته باللعب من جديد تحت قيادة بيب جوارديولا.

ومع ذلك ، كانت الاستجابة فاترة من جانب نادي مانشستر سيتي ، حيث أكد نادي الشمال الإنجليزي إنه يسعى إلى جلب أهداف في الميركاتو الصيفي أخرى بعيداً عن أي تعزيزات في مركز الظهير الأيمن.