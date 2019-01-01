البرازيل تهزم باراجواي بركلات الحظ وتعبر إلى نصف النهائي

وكالات / سما /

حقق منتخب البرازيل فوزاً بشق الأنفس على منتخب باراجواي بركلات الترجيح (4-3) خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “جريميو أرينا” في ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2019.

وعبر منتخب السيليساو إلى نصف النهائي بفضل التصديات الرائعة للحارس أليسون بيكر، وسيواجه الفائز بين منتخبي الأرجنتين وفنزويلا خلال المباراة التي ستلعب فجر الغد السبت.

وغاب عن تشكيلة البرازيل الأساسية كل من كاسيميرو بسبب الإيقاف وفيرناندينيو بداعي الإصابة، بينما قرر المدرب تيتي إقحام آلان لوريرو نجم نابولي إلى جانب آرتور ميلو في خط الوسط.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، ورغم أن البرازيل كانت الاكثر تحكماً بالكرة ومبادرة على المرمى، لكن جميع محاولاتها كانت خجولة، بينما كانت الفرصة الأخطر من نصيب منتخب باراجواي عند الدقيقة 21، وكاد أن يسجل من خلالها هدف التقدم لولا براعة الحارس أليسون.

وتحسن أداء منتخب البرازيل قليلاً مع بداية الشوط الثاني، وقرر حكم اللقاء طرد فابيان بالبوينا مدافع باراجواي عند الدقيقة 58 بعد أن اعاق روبيرتو فيرمينو الذي كان منفرداً بالمرمى.

وحاول منتخب البرازيل استغلال النقص العدد عند الخصم في النصف ساعة الأخيرة، وشن العديد من الهجمات على مرمى وخلق فرص خطيرة أبرزها تسديدة ويليان التي ارتطمت بالقائم الأيسر، لكن جميعها باءت بالفشل في النهاية.

وذهبت الامور لركلات الترجيح مباشرة دون خوض أشواط إضافية وفقاً لقوانين البطولة، وتمكن الحارس أليسون من التصدي للركلة الترجيحية الأولى، بينما أهدر لاعب باراجواي الركلة الخامسة بعد أن ذهبت تسديدته خارج الملعب، وكان روبيرتو فيرمينو اللاعب الوحيد الذي أهدر من البرازيل.