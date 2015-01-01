رسميا .. ميلان ينسحب من المشاركة في الدوري الأوروبي

وكالات / سما /

قرر نادي آي سي ميلان الإيطالي الانسحاب من المشاركة في الدوري الأوروبي للموسم القادم 2019-2020 بشكلٍ رسمي ، بعد توصله لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “فيفا” للتوافق مع قانون اللعب المالي النظيف.

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضي “كاس” قرارها بشأن الاستئناف الذي قدمه النادي الإيطالي بشأن الانتهاكات المتعلقة في مواسم 2015-2016 و2016-2017 و2017-2018.

وجاء في بيان الكاس “أصدرت محكمة التحكيم الرياضي “كاس” الموافقة التي تجسد الاتفاق الذي تم بين ميلان والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن الانتهاكات ، حيث سيتم إلغاء العقوبة على النادي بسبب انتهاك قانون اللعب المالي النظيف من عام 2015 حتى عام 2018″.

وأضاف البيان أن تلك العقوبات استبدلت باستبعاد ميلان من المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي في موسم 2019-2020.

وهذا القرار يعطي ميلان مزيداً من الموقت من أجل التوافق المالي مع اليويفا.

وبذلك يشارك تورينو بدلاً من ميلان في بطولة الدوري الأوروبي للموسم القادم بجانب روما ولاتسيو