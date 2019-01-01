الشعبية تدين تصريحات وزير خارجية البحرين وتتهم بلاده بالتورط في التصفية

غزة / سما /

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات تصريحات وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة لإحدى القنوات الصهيونية، والتي أكد فيها على حق الكيان الصهيوني في الوجود وأشار فيها إلى ما يُسمى "الرابط التاريخي" بين "الشعب اليهودي" وأرض فلسطين.

وشددت الجبهة في بيان لها، صباح الجمعة، أن هذه التصريحات التي تصل إلى حد الخيانة الصريحة تبرهن على أن النظام البحريني غارق حتى أذنيه في دعم مخطط تصفية القضية الوطنية لشعبنا التي تجسدها في هذه الفترة "صفقة القرن"، وهو موقف يتناقض مع مواقف شعب البحرين الشقيق وريث القيم العربية الأصيلة وأحد أشد المدافعين عن القضية الفلسطينية والحقوق العربية.

وحيّت الموقف الأصيل للشعب البحريني الشقيق الذي عبّر عن رفضه لورشة البحرين، ولحالة الانحدار التي وصل إليها النظام البحريني وتطبيعه وعلاقاته المشبوهة مع الكيان الصهيوني، وتقدر له بالعرفان مواقفه المشرفة التي لا يزال يقدمها دعماً لقضية شعبنا وحقوقه الوطنية، ورفضه وتصديه للتطبيع مع الكيان والتي يثبت من خلالها على أن البحرين بشعبها ستبقى ركناً مهماً من أركان الدفاع عن أمتنا العربية والمصالح العليا لشعوبها.

وفي هذا السياق عبرت عن تقديرها إلى دولة الكويت وبرلمانها وشعبها الشقيق على مواقفهم الرافضة للمشاركة في ورشة البحرين، وإلى العراق الشقيق بكل مكوناته، وإلى جميع الدول التي قاطعت هذه الورشة التصفوية.

وختمت الجبهة الشعبية بالتحية إلى جميع المعتقلين السياسيين والجرحى والكُتّاب والمثقفين الثوريين في البحرين، والذين يتصدون بكل عزيمة وإصرار لسياسات النظام البحريني المتناقضة مع مصالح شعبه وأمتنا العربية.