نتنياهو : "صفقة القرن" قوية و تعني استبدال المعونات بالاستثمارات

القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن "صفقة القرن" تعني استبدال المعونات بالاستثمارات.

ونشر نتنياهو تغريدات على صفحته الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، ناقشت ما أسماه بالتهديدات الإيرانية والخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، و"ورشة البحرين".

وكتب نتنياهو، تعليقا على "ورشة البحرين"لقد حضر جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات إلى إسرائيل ليضعاني في صورة تفاصيل الخطة. إن هذه الخطة قوية ومقنعة للغاية، بحيث تكمن في صلبها فكرة واحدة جوهرية ومهمة وحقيقية، مفادها استبدال المعونات بالاستثمارات".