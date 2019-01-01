اشتية يرد على تصريحات نتنياهو و هذا ما قاله ..

رام الله / سما /

ردّ رئيس الوزراء محمد أشتية على انتقاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للفلسطينيين ورفضهم لمقترحات ورشة البحرين، واصفاً بأنها "منفصلة عن الواقع"، ومستبعداً تطورها إلى خطة سياسية.

وقال اشتية إنه يشعر بأن تلك المبادرة "لن تنفذ على أرض الواقع ولن يكون لها مستقبل"، مشيراً إلى أنها كانت ورشة اقتصادية ولم تكن سوى تجربة ذهنية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد من جهته أن الحقوق الفلسطينية ليست عقارات تُشترى وتُباع بالأموال.

وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره التشيلي سبستيان بانييرا في رام الله أكد الرئيس أن التوصل إلى حل سياسي يضمن الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني يجب أن يسبق أي مشاريع اقتصادية، مشدداً على أن الإدارة الأميركية ليس لديها أهلية في رعاية عملية التسوية.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتيناهو قد انتقد رفض الفلسطينيين مقترحات مكثفة بعشرات مليارات الدولارات في إشارة منه إلى ورشة البحرين.

وقال نتنياهو إنه لا يفهم كيف يمكن للفلسطينيين الذين عليهم الاهتمام بشعبهم أن يقولوا إنه لا تعنيهم مقترحات مكثفة بعشرات مليارات الدولارات، مضيفاً أن الأيديولوجية لا تسمح لهم حتى بمساعدة شعبهم.