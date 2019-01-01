الاحتلال يؤكد : حماس تعهدت بوقف "العنف" وإذا لم تف بالالتزام سنعيد العقوبات

القدس المحتلة / سما /

اكدت مصادر رسمية اسرائيلية ان لاتفاق الذي تم التوصل إليه مع غزة برعاية مصرية اممية تعهدت فيه حماس بوقف "العنف"، وإذا لم تفِ بالالتزام سنعيد العقوبات .



من جانبه قال وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان:هذا الصباح أيضًا، كما هو الحال في طقوس متكررة، شكر شعب حماس بنيامين نتنياهو على كل التنازلات التي قُدمت لهم في إطار اتفاق الاستسلام (" الهدوء ") من جانبنا وأرسلوا باقة ضخمة من البالونات إلى "مواطني إسرائيل".

واضاف :" إن الطريق للهروب من أي هجوم "إرهابي" مستمر وعدم الرد على 100 حريق أسبوعيًا في غلاف غزة، هو الحديث عن 100 قنبلة نووية في إيران.

وتابع قائلا :" من لا يستطيع التعامل مع منظمة حماس "الإرهابية"، كيف سيتعامل مع البرنامج النووي الإيراني فقط من خلال الحديث.

وختم بالقول :" هناك لحظات في الحياة يجب على المرء فيها تطبيق العبارة: القوة تقابل فقط بالقوة.

يذكر ان فصائل المقاومة الفلسطينيّة، توصلت ليل الخميس – الجمعة، إلى اتفاق تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي يُعيد بموجبه توسيع مساحة الصيد وإدخال الوقود إلى القطاع، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غزّية وإسرائيليّة، اليوم، الجمعة، مع جمود في مباحثات تطبيق التفاهمات التي توصلت إلى المقاومة الفلسطينيّة مع الاحتلال في أيار/ مايو الماضي.

وبحسب الإذاعة الإسرائيليّة العامّة، فإنّ الاحتلال سيرفع مساحة الصيد إلى 15 ميلا بحريًا، بعدما خفّضه في الأيام الأخيرة إلى 6 أميال فقط، وذلك بذريعة إطلاق البالونات الحارقة على البلدات الإسرائيليّة المحاذية للقطاع.

كما ينص الاتفاق، بحسب الإذاعة، على إعادة إدخال الوقود إلى قطاع غزّة، عبر معبر كرم أبو سالم، بعد ان اوقفته يوم الثلاثاء الماضي.