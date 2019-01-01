حماس: شعبنا سيهتف اليوم "فليسقط مؤتمر البحرين"

غزة / سما /

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، الجمعة، إن خروج شعبنا الفلسطيني اليوم في جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين" يؤكد على إصراره على التمسك بحقوقه الوطنية، ورفضه للمؤتمرات المشبوهة، وأنه لن يتراجع عن هدف كسر الحصار عن قطاع غزة.

واضاف في تصريح صحفي: إن استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، ستجبر الاحتلال في كل مرة على الانصياع لإرادة شعبنا، الذي قرر كسر هذا الحصار، وأنه لن يسمح للاحتلال بالتراجع عن تطبيق تفاهمات كسر الحصار، وأنه لا خيار أمامه إلا تنفيذها.

وتابع "اثبتت كل المحطات التاريخية قدرة شعبنا على فرض إرادته على المحتل، وامتلاكه لمقومات الصمود والانتصار في كل جولات المدافعة معه.