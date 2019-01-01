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استعدادات في غزة لـ "جمعة"فليسقط_مؤتمر_البحرين " ضمن مسيرات العودة

الجمعة 28 يونيو 2019 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استعدادات في غزة لـ "جمعة"فليسقط_مؤتمر_البحرين " ضمن مسيرات العودة


غزة / سما /

يستعد جماهير قطاع غزة للمشاركة فى فعاليات الجمعة الـ 63 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار والتى حملت وسم #فليسقط_مؤتمر_البحرين .


ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى جماهير شعبنا للمشاركة بفاعليه فى جمعة رفض مؤتمر  البحرين الرامى لتصفية القضية الفلسطينية وذلك  بعد عصر اليوم فى مخيمات العودة المنتشره على حدود غزة .

وأدانت الهيئة موقف الدول العربية التي شاركت بهذا المؤتمر سيء الصيت، داعية الجميع لاحترام القرار الفلسطيني الموحد برفض المؤتمر الرامى الى الالتفاف على حقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني.

#حدود غزة #مسيرات العودة

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