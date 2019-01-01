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دوفيلبان يهاجم ترامب: محاولة شراء استقلال الفلسطينيين وكرامتهم بالمليارات نذالة

الجمعة 28 يونيو 2019 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دوفيلبان يهاجم ترامب: محاولة شراء استقلال الفلسطينيين وكرامتهم بالمليارات نذالة


القدس المحتلة / سما /

وجه رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق دومينيك دو فيلبان انتقادات شديدة اللهجة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط؛ التي انطلقت مرحلتها الأولى اليومين الماضيين في العاصمة البحرينية المنامة، من خلال ورشة لجمع 50 مليار دولار في صورة استثمارات.

وقال دوفيلبان- رئيس الحكومة الفرنسية اليمينية خلال فترة حكم جاك شيراك- إن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط ولدت ميتة، داعيا الأوروبيين إلى عدم فتح هذا الملف، وذلك في حوار على قناة BFM الإخبارية مع الصحافي المشهور جان جاك بوردين.

واعتبر دوفيلبان أنه “لا يمكنك أن تشتري استقلال شعب وكرامته بخمسين مليار دولار مقابل أن يقفل فمه ويقبل بتجريده من حقوقه!! إنها نذالة”.

وحث السياسي والدبلوماسي الفرنسي المحنك الأوروبيين والمجتمع الدولي على ضرورة وضع الدبلوماسية والسياسة الأمريكية أمام مسؤولياتها؛ مشدداً على أنه لم يعد بالإمكان التظاهر، أمام دولة ذات دور محوري في العالم، هي الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تلعب ورقتها اليوم بشكل “غير مسؤول”.

واعتبر دوفيلبان أنه من الضروري وضع مجموعة من الضوابط والموازين في مواجهة تأثير دونالد ترامب؛ مشيرا إلى أنه في هذا السياق- اقترح سابقاً مند فترة- انشاء مجموعة G4، قائلا “أعتقد  أنه إذا لم يعد باستطاعتنا التحدث بطريقة فعّالة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فلنتحدث إذاً على الأقل مع الروس”.

#دوفيلبان #ورشة البحرين #ترامب

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