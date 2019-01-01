  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحريري : ليس بإمكان أحد فرض أي أمر لا يريده الفلسطينيين

الجمعة 28 يونيو 2019 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحريري : ليس بإمكان أحد فرض أي أمر لا يريده الفلسطينيين


رام الله / سما /

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن موقف الحكومة اللبنانية واضح بالنسبة لصفقة القرن، مؤكدًا رفض لبنان لهذا المشروع، وأن هناك إجماعًا في لبنان على رفضه عبرت عنه كل المكونات والمؤسسات في لبنان.

وشدد الحريري خلال جلسة الحكومة اللبنانية الخميس، على أن ستقف موقف لبنان هو قرارات جامعة الدول العربية وقرارات قمة بيروت، لافتًا إلى أن الدستور اللبناني واضح ويمنع التوطين وفي التأكيد على حق العودة.

وقال: "الأَولى بالرفض أو الموافقة هو الشعب الفلسطيني.. والشعب الفلسطيني رفض هذا الأمر قاطبة وبصوت واحد وبوقفة رجل واحد، وبالتالي ليس بإمكان أحد أن يفرض عليه أي أمر لا يريده."

#الحريري #صفقة القرن #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: هذا ما تشترطه تل ابيب على حركة حماس لعودة تفاهمات التهدئة الى طبيعتها!

حسين الشيخ يؤكد لقاءه بوزير المالية الإسرائيلي وهذا ما تم بحثه اللقاء

وزارة الداخلية توضح حول جوازات السفر الفلسطينية

نائب رئيس الوزراء يصل قطاع غزة

قناة النهار: وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ونجله ينفي

27 حريقًا في غلاف غزة ووحدة "البرق" تتوعد بالمزيد.. والاعلام العبري يتجنب ذكر تفاصيلها!

الرئيس يكشف عن سبب عدم مشاركته بورشة المنامة ويؤكد الحقوق ليست عقارات تشترى وتباع بالأموال

الأخبار الرئيسية

تهدئة جديدة في غزة مع الاحتلال برعاية مصرية أممية وهذا اهم تفاصيله ..

فهد الشمري

فيديو: إعلامي سعودي يصف الفلسطينيين بالـ"شحادين بلا شرف" والأقصى بالمعبد اليهودي

مئات المتظاهرين يقتحمون مقر سفارة البحرين في بغداد احتجاجا على "ورشة المنامة"

الاحتلال

بالفيديو.. استشهاد شاب واصابة اخرين برصاص الاحتلال في العيسوية

بالفيديو.. غرينبلات: لا يوجد احتلال للضفة والقطاع بل "أراضي متنازع عليها" والقيود على الفلسطينيين أمنية!