الحريري : ليس بإمكان أحد فرض أي أمر لا يريده الفلسطينيين

رام الله / سما /

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن موقف الحكومة اللبنانية واضح بالنسبة لصفقة القرن، مؤكدًا رفض لبنان لهذا المشروع، وأن هناك إجماعًا في لبنان على رفضه عبرت عنه كل المكونات والمؤسسات في لبنان.

وشدد الحريري خلال جلسة الحكومة اللبنانية الخميس، على أن ستقف موقف لبنان هو قرارات جامعة الدول العربية وقرارات قمة بيروت، لافتًا إلى أن الدستور اللبناني واضح ويمنع التوطين وفي التأكيد على حق العودة.

وقال: "الأَولى بالرفض أو الموافقة هو الشعب الفلسطيني.. والشعب الفلسطيني رفض هذا الأمر قاطبة وبصوت واحد وبوقفة رجل واحد، وبالتالي ليس بإمكان أحد أن يفرض عليه أي أمر لا يريده."