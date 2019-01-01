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البحرين تستدعي سفيرها بالعراق

الجمعة 28 يونيو 2019 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين تستدعي سفيرها بالعراق


وكالات

استدعت البحرين سفيرها في العراق للتشاور بعدما اقتحم محتجون ساحة سفارة المملكة في بغداد ونزعوا العلم احتجاجا على المؤتمر الذي رعته الولايات المتحدة في المنامة بشأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان على موقعها الالكتروني ”تستنكر وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيق من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة“.
واقتحم متظاهرون في العراق، مساء يوم الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد احتجاجا على "ورشة المنامة"، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق المبنى.
وقال موقع "السومرية نيوز" إن العشرات من المواطنين اقتحموا مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد، تنديدا بـ"صفقة القرن" و"ورشة المنامة" التي قاطعها العراق.
وأضاف أن المتظاهرين أنزلوا العلم البحريني ورفعوا العلم الفلسطيني، مشيرا إلى أن القوات الأمنية قطعت جميع الطرق المؤدية إلى السفارة.
وقال مراسل RT إن "المئات من المتظاهرين تجمعوا أمام السفارة البحرينية في بغداد ونددوا باستضافة المنامة للورشة الأخيرة".
وأضاف المراسل أن "المتظاهرين حملوا صورا ساخرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأحرقوا العلمين الأمريكي والإسرائيلي".
وصرح أحد المتظاهرين ويُدعى "أمير الفتلاوي" لـRT، بأن "هذه التظاهرة تأتي تأكيدا لمواقفنا في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ورفضا للسياسات الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف لتهويد القدس".

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