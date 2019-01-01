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تركي الحمد ينتقد الفلسطينيين لرفضهم مؤتمر المنامة.. وردود

الجمعة 28 يونيو 2019 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركي الحمد ينتقد الفلسطينيين لرفضهم مؤتمر المنامة.. وردود


وكالات

انتقد الكاتب السعودي البارز، تركي الحمد، الشعب والقيادة الفلسطينية؛ لرفضهما مبادرة ورشة المنامة، التي باتت تعرف بأنها تمهيد لـ"صفقة القرن".

وقال الحمد في تغريدة عبر "تويتر": "أعتقد أن الفلسطينيين يضيعون فرصة كبرى برفض مبادرة مؤتمر المنامة، لتصبح حلقة في سلسلة الفرص الضائعة منذ أكثر من سبعين عاما".

وأضاف: "بالطبع، سيأتي من يتحدث عن المؤامرة وبيع القضية، وهو الأمر الذي جعلنا ندور في حلقة أيديولوجية مغلقة، وقد آن الأوان للخروج منها.. خذ وطالب ولا تتعنت".

وأثارت تغريدة تركي الحمد سخطا واسعا من قبل مغردين عبر "تويتر"، قالوا إن الكاتب السعودي يحاول شرعنة التنازل عن الأرض والحقوق الفلسطينية.

وأوضح ناشطون أن تغريدة تركي الحمد تأتي ضمن ترويج سعودي شبه رسمي لـ"صفقة القرن"، وشيطنة جميع من يرفضها؛ بحجة "عدم الواقعية".

#تركي الحمد #فلسطين #مؤتمر البحرين

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