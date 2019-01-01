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أعضاء الأركان العامة يدرسون تكتيك "اللواء الذكي"

الجمعة 28 يونيو 2019 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أعضاء الأركان العامة يدرسون تكتيك "اللواء الذكي"


القدس المحتلة / سما /

أشرف رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي يوم أمس الأربعاء على دورة تدريبية لأعضاء هيئة الأركان العامة بالجيش الاسرائيلي بعنوان " اللواء الذكي ".

ووفقا للقناة العبرية السابعة، جرت الدورة التدريبية في لواء عتسيون المناطقي التابع لفرقة الضفة الغربية والذي يتولى قيادة قوات الجيش الاسرائيلي العاملة في مناطق مدينة نابلس.

ويدور الحديث عن محاضرات تدريبية عن تكتيك قتالي جديد بعنوان "اللواء الذكي" الذي يهدف إلى تحقيق التفوق العملياتي للقوات على الأرض من خلال الاعتماد على بنية تحتية استخبارية قائمة على قدرات تكنولوجية وتقنية متقدمة، ويهدف ذلك التكتيك إلى إيصال المعلومات الاستخبارية الميدانية للمستوى التكتيكي من القوات على الأرض بأقصى سرعة ممكنة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.

وقد أشرف على بلورة التكتيك الجديد كل من ركن الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع ركن الاتصالات وركن التكنولوجيا والدعم اللوجستي وفرقة الضفة الغربية.

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