السعداوي يبحث مع القدومي سبل تعزيز التعاون في دعم الشباب الفلسطيني

رام الله /سما/



بحث وزير الدولة لشؤون الريادة والتمكين المهندس أسامة السعداوي مع أمين عام المجلس الاعلى للشباب والرياضة الوزير عصام القدومي سبل تعزيز التعاون في دعم الشباب الفلسطيني و ذلك خلال استقبال الوزير القدومي للوزير السعداوي اليوم الاحد في مقر المجلس الاعلى للشباب والرياضة بمدينة رام الله.

وأطلع القدومي السعداوي على عمل وانجازات المجلس الاعلى للشباب والرياضة والبرامج والمشاريع التي ينفذها المجلس لدعم قدرات الشباب وتنميتها وتمكينها .

وأبدى القدومي استعداد المجلس الاعلى للشباب والرياضة لتقديم كل امكانياته وكل ما يلزم لإنجاح عمل وزارة الريادة والتمكين وتقديم العون لها وذلك في سبيل خدمة ودعم الشباب الفلسطيني الذي يستحق من الجميع الوقوف عند احتياجاته ورغباته ومتطلباته لاسيما وان قطاع الشباب يشكل الركيزة الأساسية في المجتمع الفلسطيني .

بدوره أكد السعداوي على أهمية تضافر وتكامل الجهود كافة بين جميع المؤسسات الوطنية الفلسطينية التي تعنى بالشباب لاسيما وزارة الريادة والتمكين والمجلس الاعلى للشباب والرياضة وذلك من أجل تنمية وتمكين ودعم وتهيئة الشباب الفلسطيني لتخطي العقبات التي تعترض طريقهم في ظل ما يواجهونه من سياسات الاحتلال واعتداءاته والبطالة التي تتفشى بالمجتمع والتي باتت نسبها المرتفعه تدق ناقوس الخطر وهذا يتطلب من الجميع الوقوف بحزم وأرادة كبيرة لمجابهة هذه المعضلة .

وشدد السعداوي على اهمية تهيئة الشباب وتسليحهم بالمهارات التكنولوجية الحديثة وتوجيههم نحو الافكار الابداعية الخلاقة سواء في التعليم او عبر دعم وتبني الأفكار والمشاريع الريادية الفردية او الجماعية ودعمها والوقوف الى جانبها لخلق نهضة شبابية شاملة مبنية على التخطيط والتعليم والابداع والانجاز .

وأشار السعداوي الى أن توجيهات رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية كانت واضحة منذ انشاء هذه الوزارة وهي العمل بكافة السبل و الوسائل لدعم ومساندة ورعاية والاهتمام بالشباب الفلسطيني وتمكينهم واستغلال قدراتهم الريادية في خدمة الشعب والقضية الفلسطينية على كافة الصعد وفي مختلف المجالات .

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