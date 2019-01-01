مئات المتظاهرين يقتحمون مقر سفارة البحرين في بغداد احتجاجا على "ورشة المنامة"

بغداد/وكالات/



اقتحم متظاهرون في العراق، مساء يوم الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد احتجاجا على "ورشة المنامة"، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق المبنى.



وقال موقع "السومرية نيوز" إن العشرات من المواطنين اقتحموا مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد، تنديدا بـ"صفقة القرن" و"ورشة المنامة" التي قاطعها العراق.



وأضاف أن المتظاهرين أنزلوا العلم البحريني ورفعوا العلم الفلسطيني، مشيرا إلى أن القوات الأمنية قطعت جميع الطرق المؤدية إلى السفارة.



وقال مراسل RT إن "المئات من المتظاهرين تجمعوا أمام السفارة البحرينية في بغداد ونددوا باستضافة المنامة للورشة الأخيرة".

وأضاف المراسل أن "المتظاهرين حملوا صورا ساخرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأحرقوا العلمين الأمريكي والإسرائيلي

". وصرح أحد المتظاهرين ويُدعى "أمير الفتلاوي" لـRT، بأن "هذه التظاهرة تأتي تأكيدا لمواقفنا في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ورفضا للسياسات الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف لتهويد القدس".



وتابع قائلا: "نحن جزء من محور المقاومة الذي يقف بوجه الاستعمار الأمريكي - الإسرائيلي، وضد أن تكون الشعوب خاضعة لقوى رأس المال والديمقراطيات المزيفة". المصدر: RT "السومرية نيوز"

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