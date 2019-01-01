مسؤول جنوب إفريقي: لا سبيل لإحقاق السلام سوى الالتزام بالقانون الدولي

بريتوريا /سما/

أدان النائب الأول للسكرتير العام للحزب الشيوعي الجنوب إفريقي سولي موبايلا، السياسة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال موبايلا خلال مشاركته في مؤتمر السياسات العمالي الذي ينظمه الاتحاد الوطني للتعليم والصحة وتحالف العمال [NEHAWU]، إنه لا سبيل لإحقاق السلام سوى الالتزام بالقانون الدولي والمواثيق والاتفاقات الموقعة، داعيا أميركا ومن يقف معها إلى مراجعة أنفسهم ووقف المؤامرات.

وأكد استمرار جمهورية جنوب افريقيا في مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله لتحقيق طموحاته الوطنية .

من جهته، قدم سفير دولة فلسطين لدى جنوب أفريقيا هاشم الدجاني، كلمة هامة المؤتمر الذي ينعقد خلال الفترة 26 إلى29 الجاري بمشاركة 380 مندوبا من كافة المقاطعات إضافة إلى الضيوف الدوليين.

وحيا الدجاني نيابة عن شعبنا و قيادته السياسية جنوب أفريقيا حكومة وشعبا، إضافة إلى احزابها وقواها التقدمية على المواقف الرائدة والثابتة والمتقدمة للتضامن مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين.

وطالب بمزيد من المساندة الجنوب أفريقية المعهودة في كافة المستويات الاقليمية والدولية إلى جانب شعبنا في التصدي للمخططات الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، في ظل الصمت الدولي .

وفي سياق منفصل، أصدر عضو البرلمان الجنوب الأفريقي ماندلا مانديلا بصفته مسؤولا عن البيت الملكي لعائلة الزعيم نيلسون مانديلا بيانا بعنوان (صفقة القرن هي خدعة القرن)، معتبرا أن النضال الفلسطيني هو نضال للشعب الجنوب إفريقي، مستنكرا انحياز الرئيس ترمب إلى إسرائيل من خلال سياسته تجاه الأونروا والقدس والمستوطنات وشرعنتها.

واعتبر أن الصفقة مصممة لسرقة أراضي الفلسطينيين وحرمان 6 ملايين لاجئ من حق العودة، مؤكدا وجوب رفض خدعة القرن بالاستحقار الذي تستحقه، مشددا على الحاجة إلى حل سياسي وليس خدعة لبيع مصالح الشعب الفلسطيني وتحويل فلسطين المحتلة إلى "بانتوستان" وحرمان اللاجئين من حق العودة.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى عدم بيع الفلسطينيين والالتزام بتنفيذ القانون الدولي.